Семак и его жена продолжают съемки фильма об альбиносах в Африке
18:23
Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в своем Instagram очередные кадры из поездки в Гвинею-Бисау. Основной целью дальнего путешествия стали съемки документального фильма о детях-альбиносах.
December 18, 2019
Сергей и Анна посетили приют в Бисау и сделали совместную фотографию с детьми.
Главный тренер «Зенита» с супругой в детском приюте pic.twitter.com/dQhnDWVcqF— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 18, 2019
Семак не отказывается от физической работы. Российский специалист самостоятельно набрал воды из колодца.
Африканское путешествие 2.0: Сергей Семак набирает воду из колодца pic.twitter.com/72Ccvqhavs— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 18, 2019
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