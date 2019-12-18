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Семак и его жена продолжают съемки фильма об альбиносах в Африке

18:23
Сергей Семак (слева). Фото instagram.com
Сергей Семак (слева). Фото instagram.com
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Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в своем Instagram очередные кадры из поездки в Гвинею-Бисау. Основной целью дальнего путешествия стали съемки документального фильма о детях-альбиносах.

Сергей и Анна посетили приют в Бисау и сделали совместную фотографию с детьми.

Семак не отказывается от физической работы. Российский специалист самостоятельно набрал воды из колодца.

Приключения Семака в Африке. Его жена все показывает

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