Семак и его жена продолжают съемки фильма об альбиносах в Африке

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в своем Instagram очередные кадры из поездки в Гвинею-Бисау. Основной целью дальнего путешествия стали съемки документального фильма о детях-альбиносах.

Сергей и Анна посетили приют в Бисау и сделали совместную фотографию с детьми.

Главный тренер «Зенита» с супругой в детском приюте pic.twitter.com/dQhnDWVcqF — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 18, 2019

Семак не отказывается от физической работы. Российский специалист самостоятельно набрал воды из колодца.

Африканское путешествие 2.0: Сергей Семак набирает воду из колодца pic.twitter.com/72Ccvqhavs — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 18, 2019

Приключения Семака в Африке. Его жена все показывает