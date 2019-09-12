Селихову предстоит операция из-за повреждения ахилла

У голкипера «Спартака» Александра Селихова, который ранее получил травму на одной из тренировок, диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «СЭ». Игроку предстоит перенести операцию.

Сроки восстановления в подобных случаях обычно составляют 7-8 месяцев, при этом в первый из них травмированная нога должна находиться в состоянии полного покоя.

В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

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