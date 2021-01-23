Селихов заявил, что готов уйти из «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил, что устал сидеть на скамейке запасных. По его словам, он уйдет из клуба, если ничего не изменится.

— Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?

— Футболисты всегда должны быть готовы к этому.

— У вас летом заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?

— Вообще контракт у меня в мае не заканчивается.

— Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?

— Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.

Напомним, что 26-летний российский голкипер почти не выходит на поле в официальных матчах. В сезоне-2020/21 он провел только четыре матча в ФНЛ за «Спартак-2».

В предыдущем сезоне у него всего шесть матчей в РПЛ.

Осенью 2019 года года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.

В составе красно-белых футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

(Артем Калинин)