Сегодня "Зенит" может закрыть сделку по Азмуну

По информации "СЭ", сегодня, с большой долей вероятности, "Зениту" и "Рубину" удастся закрыть сделку по переходу форварда Сердара Азмуна.

Стороны согласовывают переход в том режиме, который позволит осуществить переход сегодня, чтобы завтра заявить футболиста на Лигу Европы – срок дозаявку в этот турнир истекает завтра, 1 февраля.

Сумма сделки составит 12 миллионов евро. (Сергей Егоров)

Сердар Азмун начал в "Рубине" профессиональную карьеру в 2012 году. Сезоны-2015/16 и 2016/17 он отыграл в "Ростове", а в 2017 году снова вернулся в "Рубин". В нынешнем сезоне на счету 24-летнего иранца 17 матчей, 5 голов и 4 передачи в чемпионате и Кубке России. Также он принял участие в Кубке Азии, где дошел со сборной Ирана до полуфинала.

Таблица переходов РПЛ