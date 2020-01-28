Сегодня исполняется 81 год Виктору Шустикову

Сегодня, 28 января, исполняется 81 год знаменитому нападающему «Торпедо» и сборной СССР Виктору Шустикову.

Он является вторым после Олег Блохина футболистом по количеству сыгранных матчей в чемпионатах СССР — 427, из них 253 матча без пропусков и замен, что является непобитым до сего дня рекордом.

Почти всю свою жизнь Виктор Шустиков посвятил «Торпедо». Он выступал за команду с 1957 по 1973 годы. Потом тренировал московский клуб и работал с школе «Торпедо».

Виктор Шустиков дважды становился чемпионом СССР (в 1960 и 1965 годах), выигрывал Кубок страны трижды (1960, 1968 и 1972).

Сын Виктора Шустикова Сергей также выступал за «Торпедо», а также за олимпийскую сборную СССР и сборную СНГ. Он умер в 2016 году.

Внук Виктора Шустикова Сергей Сергеевич с 2015 года выступает за «Торпедо» и является капитаном команды.