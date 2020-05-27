Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что иногда ведет себя эмоционально во время матчей.

«В обычной жизни я очень спокоен, — цитирует Дзагоева GQ. — Надо постараться, чтобы вывести меня из себя. Для тех, кто знаком со мной, это очевидно. А вот на поле я превращаюсь в совсем другого человека. Щелчка пальцев хватит, чтобы меня завести (смеется). На поле я не люблю несправедливость и ошибки. Конечно, ошибаются все, я — не исключение. Но ошибки бывают разные, и глупые выводят меня из себя. Такие ошибки — это всегда слабость, футболист может выпасть из игры, и тут сдерживать нервы непросто. Я всю свою карьеру говорю партнерам, что с удовольствием ни на кого бы не срывался и играл бы спокойно, но порой «пихать» просто необходимо».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.