Счастье Малкома: форвард «Зенита» похвастался домашним питомцем

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram фотографию с котом породы мейн-кун (эта порода является одной из крупнейших у кошек, самцы весят от 5 до 8 кг — Прим. «СЭ»).

— Джордж, папа-кот, — подписал фото 22-летний Малком.

В текущем сезоне бразилец провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Форвард перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за сине-бело-голубых до зимнего перерыва в чемпионате России.

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