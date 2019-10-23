Счастье Малкома: форвард «Зенита» похвастался домашним питомцем
19:10
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram фотографию с котом породы мейн-кун (эта порода является одной из крупнейших у кошек, самцы весят от 5 до 8 кг — Прим. «СЭ»).
— Джордж, папа-кот, — подписал фото 22-летний Малком.
В текущем сезоне бразилец провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Форвард перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за сине-бело-голубых до зимнего перерыва в чемпионате России.
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