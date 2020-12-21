Сборная России поздравила Сафонова с женитьбой

Официальный Twitter сборной России поздравил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с женитьбой.

В понедельник, 21 декабря стало известно, что 21-летний Сафонов женился на своей возлюбленной Анастасией. Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.

«Поздравляем молодую семью и желаем счастья», — подписала публикацию пресс-служба сборной.