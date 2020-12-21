РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сборная России поздравила Сафонова с женитьбой

21:25
Теги:

Официальный Twitter сборной России поздравил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с женитьбой.

В понедельник, 21 декабря стало известно, что 21-летний Сафонов женился на своей возлюбленной Анастасией. Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.

«Поздравляем молодую семью и желаем счастья», — подписала публикацию пресс-служба сборной.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир