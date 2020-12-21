Сборная России поздравила Сафонова с женитьбой
21:25
Официальный Twitter сборной России поздравил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с женитьбой.
В понедельник, 21 декабря стало известно, что 21-летний Сафонов женился на своей возлюбленной Анастасией. Пара уже давно вместе, известно, что Анастасия — выпускница Кубанского государственного университета.
«Поздравляем молодую семью и желаем счастья», — подписала публикацию пресс-служба сборной.
Матвей Сафонов женился! ???— Сборная России (@TeamRussia) December 21, 2020
Поздравляем молодую семью и желаем счастья! pic.twitter.com/cmfARPd7R1
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