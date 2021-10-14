Шварц высказался о возможном участии Макарова и Шунина в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном участии Дениса Макарова и Антона Шунина в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Сыграет ли Бальбуэна? Сегодня Парагвай играет против Боливии. Решение по нему мы примем в день игры. Фомин сегодня будет тренироваться в общей группе, так же, как и Захарян. Вопрос по участию Макарова остается открытым. Кто точно не сыграет — это Лакасльт и Лесовой.

Что с Шуниным? На данный момент итоговое решение по вратарю мы не приняли. Мы думаем об этом. У нас есть еще и третий вратарь. Итоговое решение мы примем завтра», — сказал Шварц.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября на «Открытие Арена». Начало — в 19.00 (мск).