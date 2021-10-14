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Шварц высказался о возможном участии Макарова и Шунина в матче со «Спартаком»

Сандро Шварц прокомментировал возможное участие Макарова и Шунина в матче со «Спартаком»
13:13
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном участии Дениса Макарова и Антона Шунина в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Сыграет ли Бальбуэна? Сегодня Парагвай играет против Боливии. Решение по нему мы примем в день игры. Фомин сегодня будет тренироваться в общей группе, так же, как и Захарян. Вопрос по участию Макарова остается открытым. Кто точно не сыграет — это Лакасльт и Лесовой.

Что с Шуниным? На данный момент итоговое решение по вратарю мы не приняли. Мы думаем об этом. У нас есть еще и третий вратарь. Итоговое решение мы примем завтра», — сказал Шварц.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября на «Открытие Арена». Начало — в 19.00 (мск).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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