Шварц назначен главным тренером «Динамо», Булут и Воронин вошли в его штаб

Новым главным тренером «Динамо» стал Сандро Шварц, сообщает официальный сайт московского клуба. Его помощниками стали Волкан Булут и Андрей Воронин. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

⚡ Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!



Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.



Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!



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«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо», — заявил Шварц после подписания контракта. — Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей».

41-летний немецкий специалист стал 43-м главным тренером в истории бело-голубых.

За время игровой карьеры провел более 200 матчей за «Майнц», «Рот Вайсс» и «Веен», в котором в сезоне-2008/09 был назначен исполняющим обязанности играющего главного тренера.

В 2009-м Шварц завершил карьеру футболиста и продолжил работу в «Веене» в качестве помощника Ханса Вернера Мозера, в 2010-м покинул клуб, чтобы продолжить обучение профессии тренера.

Перед началом сезона-2011/12 специалист принял «Эшборн» из пятого по силе дивизиона Германии, вместе с которым в первый же год добился повышения в классе.

В 2013-м вернулся в «Майнц» и возглавил молодежный состав, в 2015-м — «Майнц»-2, а в 2017-м — главную команду, которую покинул после двух сезонов в 2019-м.