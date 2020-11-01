Сандро Шварц: «Динамо» планирует играть агрессивно и на высокой скорости"
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился планом на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
— В первую очередь, нам нужно будет хорошо и агрессивно обороняться, в то же время мы планируем держать мяч, играть на скорости, с врыванием в зону атаки, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.
— У «Динамо» было несколько потерь перед матчем. Удастся ли равноценно заменить их?
— Мы хорошо провели тренировочный процесс на этой неделе и уверены в тех, кто примет участие в этом матче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.