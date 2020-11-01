Сандро Шварц: «Динамо» планирует играть агрессивно и на высокой скорости"

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился планом на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— В первую очередь, нам нужно будет хорошо и агрессивно обороняться, в то же время мы планируем держать мяч, играть на скорости, с врыванием в зону атаки, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.

— У «Динамо» было несколько потерь перед матчем. Удастся ли равноценно заменить их?

— Мы хорошо провели тренировочный процесс на этой неделе и уверены в тех, кто примет участие в этом матче.