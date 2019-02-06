Самюэль Жиго: "Восстановление займет еще два месяца"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго прокомментировал ход восстановления после травмы крестообразных связок колена, сообщает Bobsoccer.ru. Напомним, что 25-летний француз получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата России против "Зенита"​ (0:0).

– Думаю, оно займет еще два месяца. Пока не начал работать с командой. Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля. К сожалению, к тому времени до конца сезона останется уже совсем немного матчей, – цитирует Жиго Bobsoccer.ru.

Старался делать на поле все, что могу. Но, увы, получил первую в карьере серьезную травму. Теперь передо мной новый вызов: нужно поднять голову и не сдаться перед обстоятельствами.

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