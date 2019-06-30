Самюэль Жиго: "Матчи с ЦСКА - это как война"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о состоянии здоровья и отметил важность встреч своей команды с ЦСКА. В мае футболист перенес операцию на мениске.

– Сейчас я чувствую себя намного лучше, – цитирует Жиго "Российская газета". – Уже начал тренироваться с командой, подтягиваюсь к остальным. Но вот когда вернусь на поле – не готов сказать. Не знаю (произнес по-русски).

– Насколько важны такие турниры в межсезонье как Кубок Париматч Премьер?

– Здесь есть возможность сыграть с конкурентами по чемпионату. Но важнее всего, конечно, подготовка. Хотя и выиграть приятно. Мы ведь выходим на поле не просто так, а чтобы побеждать.

– Вы всего год в "Спартаке". Но уже поняли значимость матчей с ЦСКА?

– Конечно. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы.