Самолет «Уфы» приземлился в Барселоне вместо Аликанте
15:19
Самолет, на котором «Уфа» летела на сбор в испанский Аликанте, пока не смог долететь до места назначения. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Вместо этого самолет приземлился в Барселоне.
Самолет «Аэрофлота» с ФК «Уфа» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне. Сидим, ждём дозаправки. Дальше неизвестность...#рпл #фкуфа #барселона pic.twitter.com/8ny8bkm9G7— ФК УФА (@UfaFc) February 16, 2020
«Самолет «Аэрофлота» с ФК «Уфа» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне. Сидим, ждем дозаправки. Дальше неизвестность...», — говорится в сообщении.
«Уфа» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков в 19 матчах
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...