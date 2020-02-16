Самолет «Уфы» приземлился в Барселоне вместо Аликанте

Самолет, на котором «Уфа» летела на сбор в испанский Аликанте, пока не смог долететь до места назначения. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Вместо этого самолет приземлился в Барселоне.

«Самолет «Аэрофлота» с ФК «Уфа» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне. Сидим, ждем дозаправки. Дальше неизвестность...», — говорится в сообщении.

«Уфа» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков в 19 матчах