Самедов объяснил значение фразы "Кононов – стратег"

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" прокомментировал фразу "Кононов – стратег", сказанную в адрес главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Он отметил, что был удивлен реакцией общественности на эти слова.

– Ваша знаменитая фраза "Кононов – стратег" произвела впечатление. Вы удивлены реакцией?

– Очень сильно удивлен, смотрел, как вы обсуждаете, у каждого журналиста свое мнение о смысле фразы. А вообще нормально все тогда это восприняли.

– Кононов сказал вам сначала одно, потом другое. Это называется – лжец.

– Пусть у каждого все останется на совести. У каждого свое понимание того, что он говорит. Каждый отвечает за свои слова.

– Сначала вы услышали, что Кононов вокруг вас хочет строить команду.

– Нет, другое – продлить контракт.

– Потом вы ушли в отпуск и услышали другую версию. И когда расставались, Кононов отыграл назад, пытаясь сказать, что его не так поняли. Как было?

– Я не совсем понял, почему тогда так произошло. Может быть, кто-то надавил сверху. Разные версии есть. Я не совсем понял сказанные слова сначала и потом. Для меня это было странно. (Сергей Егоров)

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