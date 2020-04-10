Самая талантливая молодежь Football Manager-2005. Акинфеев и Кержаков — в одном ряду с Роналду
Портал Daiy Mail опубликовал подборку самых талантливых футболистов популярной видеоигры Football Manager 2005. Издание рассказало, как сложились судьбы игроков, которым выдавали наибольший кредит доверия.
В список, в частности, попали звезды мирового футбола: Филипп Лам, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Криштиану Роналду, Бастиан Швайнштайгер, Уэйн Руни и многие другие. Впрочем, не у всех сложилась яркая карьера. Так, например, Жуниор Ханье и Бенедикт Вилакази не смогли оправдать надежды, а об Алехандро Санчесе Фернандесе даже не нашлось информации.
Примечательно, что в число самых талантливых молодых игроков Football Manager 2005 попали три россиянина: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Кержаков («Зенит») и Александр Чернов («Арсенал» Тула).
Акинфеев по-прежнему защищает ворота армейцев, Кержаков стал лучшим бомбардиром в российской истории, а недавно завершил карьеру и возглавил юниорскую сборную России. Александр Чернов же почти не поднимался уровнем выше ПФЛ и завершил профессиональные выступления в 2007 году в 21 год.
Кроме того, в подборке нашлось место тогдашним нападающим «Спартака» и ЦСКА — Фернандо Кавенаги и Вагнеру Лав, а также Обафеми Мартинсу, который в будущем проведет один сезон в «Рубине».
Полную версию списка из 59 игроков можно изучить на Daily Mail.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/what-happened-football-managers-59-21839862