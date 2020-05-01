Самая крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в Москве. Ее организовали Кержаков и Аршавин

1 мая 2004 года «Зенит» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» в Москве со счетом 3:0.

В составе петербуржцев голы на свой счет записали Александр Кержаков, Александр Спивак и Андрей Аршавин.

Этот результат стал для «Зенита» самой крупной гостевой победой над «Спартаком» в чемпионатах России.

По итогам сезона «Зенит» занял четвертое место, «Спартак» — восьмое, чемпионом стал «Локомотив».