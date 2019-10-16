«Самара-Арена» получила паспорт безопасности

Ранее сообщалось, что стадион чемпионата мира-2018 в Самаре до сих пор не соответствует ряду требований безопасности, утверждает телеграм-канал «Мутко против». Отмечается, что «Самара Арена» непригодна для игр РПЛ. На ней присутствуют проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод все еще не подключен.

— В настоящее время на стадионе в Самаре проводятся работы в рамках этапа «Наследие» для дальнейшей передачи стадиона в ведение Самарской области, — приводит ТАСС слова Богомолова. — Все системы безопасности стадиона, включая системы сигнализации и противодействия терроризму (получен паспорт безопасности), были проверены компетентными органами (ФСО, ФСБ, МВД). В рамках подготовки стадиона в соответствии с этапом «Наследие» представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору повторно проверены и испытаны системы пожарного водопровода, газового и порошкового пожаротушения (также получены сертификаты соответствия), пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В Самаре состоялось шесть игр ЧМ-2018, включая матч Уругвай — Россия (3:0) и четвертьфинал Швеция — Англия (0:2). После завершения турнира стадион стал домашним для «Крыльев Советов».