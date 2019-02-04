Сальваторе Боккетти: "Рад, что вернулся в общую группу"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти признался, что рад возвращению в общую группу. 32-летний итальянец добавил, что конкуренция с молодыми футболистами идет на пользу всей команде.

- Наконец-то вернулся в общую группу, - сказал Боккетти в интервью клубной пресс-службе. - Рад этому, ведь было тяжело. Надеюсь, смогу сыграть в ближайших матчах. Поговорю с тренером и будем решать. Пока не готов играть все 90 минут. Тренировки? Нагрузки большие, но это нормально для сборов. Надо работать.

Конкуренция? Она всегда важна. Проблем нет. Она только помогает команде, ведь молодые игроки - будущее "Спартака".

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за "Спартак".

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