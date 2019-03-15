Сагитов поддержит "Рубин" в матче с "Ростовом" на фан-секторе

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов поддержит команду в матче 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" на трибунах вместе с фанатами. Казанский клуб призвал болельщиков прийти на игру и поддержать команду вместе с Сагитовым.
"На "фанку" с Артуром Сагитовым!
На матче с "Ростовом" на фан-секторе вместе с болельщиками "Рубин" поддержит Артур Сагитов!
Давай вместе поможем родной команде!" – говорится в сообщении клуба.
Напомним, что форвард из-за травмы не может сыграть с "Ростовом".
На "фанку" с Артуром Сагитовым!– "Рубин" Казань (@fcrk) 15 марта 2019 г.
На матче с "Ростовом" на фан-секторе вместе с болельщиками "Рубин" поддержит Артур Сагитов!
Давай вместе поможем родной команде! ✊🏻
Билеты на фан-сектор можно приобрести на сайте https://t.co/wyrYrvlXm7, в кассах @KazanArena и кассах города. pic.twitter.com/yctQEySBmV