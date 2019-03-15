Сагитов поддержит "Рубин" в матче с "Ростовом" на фан-секторе

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов поддержит команду в матче 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" на трибунах вместе с фанатами. Казанский клуб призвал болельщиков прийти на игру и поддержать команду вместе с Сагитовым.

"На "фанку" с Артуром Сагитовым!

На матче с "Ростовом" на фан-секторе вместе с болельщиками "Рубин" поддержит Артур Сагитов!

Давай вместе поможем родной команде!" – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что форвард из-за травмы не может сыграть с "Ростовом".