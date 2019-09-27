Сафонов рассказал о самых удивительных клиентах

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором среди прочего рассказал о своих клиентах.

— Самые удивительные по характеру ваши клиенты?

— Валерка Климов — это что-то удивительное. Вылетел с Тулой во вторую лигу — и я предлагаю его и Катынсуса в Томск. На меня смотрят как на инвалида по уму: «Мы вышли в премьер-лигу, а ты футболистов нам везешь из второй?» Но взяли — так Катынсус 8 лет в «Томи» отыграл, а Климов — 10.

— Сколько стоили?

— За трансфер Климова я свои 10 тысяч долларов выложил. Самый мнительный футболист!

— Это интересно.

— При том, что на поле закусает любого. Березуцкие не знали, куда от него деваться, говорили: «Когда ты уже закончишь?! Панова плечом толкнешь — он отлетает на восьмой ряд. А ты топчешь, щиплешь, наступаешь, локтем в ребра...» Его хотели в «Зенит» с Погребняком брать, в последний момент возраст смутил. Хотя здоровья у Климова море. Так вот — про мнительность. Поехал с Томском на турецкий сбор. Приезжаю, мне говорят: «А Климов уехал» — «Куда?» — «Сумку собрал и ушел. Наверное, по городу гуляет...» По какому, думаю, городу?! Вы Климова не знаете! Если до аэропорта его не перехвачу — все, не будет у вас этого футболиста.

— Перехватили?

— Уже перед вылетом, билет покупал на ближайший рейс. Еле уговорил вернуться. Оказывается, тренер Стукалов, который знает его как облупленного по Туле, вдруг заявил: «Мы еще ничего не решили. Считай, что ты на просмотре». Иду к нему: «Боря, ты рассудка лишился? Какой «просмотр»? В этой же гостинице «Урал» живет — если вы Климова не подписываете, там возьмут сразу». Стукалов вздохнул: «Ладно, на страх и риск берем...» После этого Климов в Томске 10 лет капитаном был. На всех позициях сыграл, тащил команду. Правильно про него Дзюба сказал — «футболист с самыми большими яйцами». А тогда в Турции я точно знал — если уедет, то все. Он из «Спартака» сбежал, что уж ему «Томь». (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова