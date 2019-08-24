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Сафонов не дотянулся до личного рекорда

19:53
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Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты. Поляк оказался всего четвертым игроком, огорчившим Сафонова на поле «Краснодар Арены». Ранее ему забивали Михаил Гащенков, Артем Дзюба (дважды) и Ярослав Ракицкий. Причем голы Гащенкова и Дзюбы разделили 382 минуты. (Кирилл Бурдаков)

Голы, пропущенные Матвеем Сафоновым в домашних матчах чемпионата России

Дата

Матч

Автор гола

Сухая серия

13.08.2017

Амкар — 1:1

Михаил Гащенков

75'

20.04.2019

Зенит — 2:3

Артем Дзюба

382'

20.04.2019

Зенит — 2:3

Ярослав Ракицкий

49'

20.04.2019

Зенит — 2:3

Артем Дзюба

31'

24.08.2019

Локомотив

Гжегож Крыховяк

363'

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