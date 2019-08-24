Сафонов не дотянулся до личного рекорда

Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты. Поляк оказался всего четвертым игроком, огорчившим Сафонова на поле «Краснодар Арены». Ранее ему забивали Михаил Гащенков, Артем Дзюба (дважды) и Ярослав Ракицкий. Причем голы Гащенкова и Дзюбы разделили 382 минуты. (Кирилл Бурдаков)

Голы, пропущенные Матвеем Сафоновым в домашних матчах чемпионата России