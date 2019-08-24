Сафонов не дотянулся до личного рекорда
Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты. Поляк оказался всего четвертым игроком, огорчившим Сафонова на поле «Краснодар Арены». Ранее ему забивали Михаил Гащенков, Артем Дзюба (дважды) и Ярослав Ракицкий. Причем голы Гащенкова и Дзюбы разделили 382 минуты. (Кирилл Бурдаков)
Голы, пропущенные Матвеем Сафоновым в домашних матчах чемпионата России
|
Дата
|
Матч
|
Автор гола
|
Сухая серия
|
13.08.2017
|
Амкар — 1:1
|
Михаил Гащенков
|
75'
|
20.04.2019
|
Зенит — 2:3
|
Артем Дзюба
|
382'
|
20.04.2019
|
Зенит — 2:3
|
Ярослав Ракицкий
|
49'
|
20.04.2019
|
Зенит — 2:3
|
Артем Дзюба
|
31'
|
24.08.2019
|
Локомотив
|
Гжегож Крыховяк
|
363'