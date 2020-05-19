Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет. Бронзовый призер Евро-2008 защищал цвета «Спартака» после перехода из «Нюрнберга», с 2008 по 2010 год. В январе 2011 года он покинул клуб и закончил выступления.

— Получил я травму в «Ростове», кажется Гацкан сделал подкат, у меня нога хрустнула очень сильно, — рассказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». — Меня за поле вынесли, доктор что-то там раз-раз! — хрустнуло опять. Я пошел играть дальше. У меня никогда такого ощущения не было. Чувствую: во время бега колено туда-сюда ходит.

Потом, мне нужно было замениться, а я эти десять минут еше угловые подавал, все стандарты были и добил конкретно. Кровоизлияние в колено началось.

После этой игры я полетел на одну операцию — мне сначала мениск сделали. Потом после наркоза проснулся, врач говорит: «Вань, извини, но у тебя еще и крестообразные связки в разные стороны смотрят».

У меня была очень долгая травма, неприятная. Я фланговый игрок, медленным там невозможно быть. Потихоньку начал восстанавливаться после операции. В «Лужниках» еще было искусственное поле. После каждой игры все колено вот такое вот, не сгибалось до конца, два-три дня массаж, восстановление.

Меня это все психологически начало нагружать. Затем конфликт небольшой с Карпиным. Начали появляться предложения: от «Ростова» — там Шикунов президентом был, «Хоффенхайма».

Но после «Спартака» мне не хотелось идти куда-то. Хоть в «Ростове» условия были не хуже. И вот это, еще и травма, заставили меня закончить. Отец со мной очень долго разговаривал и семья, но я сказал: «Отстаньте от меня».

Для меня вообще нет сожалений, но у меня два сына, и из-за того что младший не застал и не походил на стадионы, только за это. Но это сейчас, с годами пришло. Тогда со мной нельзя было договориться и разговаривать.