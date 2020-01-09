Сабитов покинул тренерский штаб «Ахмата»

«Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды на своем официальном сайте.

Сообщается, что по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Равилем Сабитовым. В должности тренера утвержден Андрей Казадаев.

51-летний Равиль Сабитов вошел в тренерский штаб Игоря Шалимова 1 октября 2019 года. Ранее он тренировал «Химки», «Торпедо», «Тобол», «Даугаву», «Елгаву», «Текстильщик», юношескую сборную России, был тренером-консультантом пермской «Звезды».