«С» в моем алфавите это, конечно, «Спартак». Евсеев признался в любви к московскому клубу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой футбольный алфавит.

— «С» в моем алфавите это, конечно, «Спартак», — написал Евсеев. -

Сколько себя помню, всегда любил футбол. И с раннего детства болел за московскую команду.

Отец болел за «Спартак», старший брат болел за «Спартак». Вероятно, они мне и привили любовь к футболу и к «Спартаку». Смотрел футболу по телевизору, ездил на стадион с родителями и братом. Не скажу, что часто, но каждый раз поездка становилась событием.

Когда сам начал заниматься футболом, в спартаковскую школу меня не взяли. Были хорошие годы в «Динамо», потом в «Локомотиве», но мечта у меня всегда была играть в «Спартаке». И мне это удалось.

В 93-м в 17 лет попал в спартаковский дубль. Провел там 3 года, играли во второй и третьей лиге, по-разному назывались. Выиграли за это время полный комплект медалей.

В 96-м меня пригласили на второй сбор основной команды. Воспользовался шансом и стал играть за «Спартак». Близкие были счастливы, а я счастливее всех.

Дебютировал в официальном матче. Сразу в Лиге Чемпионов против «Нанта». Для совсем молодого парня это было сродни чуду. Чудом оказался весь сезон: мы стали чемпионами. Тот самый знаменитый пионеротряд Ярцева. Незабываемые эмоции! Особенно когда ты прыгаешь после окончания золотого матча вместе с теми, за кем наблюдал еще недавно в Тарасовке с соседнего поля, где тренировались дублеры. Люди ковали победы «Спартака», их игрой восхищалась страна — и вот ты в этой команде, на равных. Фантастика.

Олег Иванович был очень авторитетным и требовательным тренером. Это воодушевляло: надо было стремиться соответствовать уровню того его «Спартака». Романцев, Ярцев, тренер дубля Зернов были единомышленниками. Создавали такую командную атмосферу, в которой все были заряжены на результат. Второе место тогда считалось неудачей. Любая игра, на любом турнире была только на победу. Это и есть знаменитый спартаковский дух: побеждать всегда и везде. Даже на тренировках, когда есть задача выиграть у партнера единоборство, игровой эпизод, двусторонний матч. Что потом происходило и в играх.

«Спартак» это огромная армия болельщиков. Это узнаваемость игроков, их популярность. Надо было преодолеть медные трубы. Романцев тоже этому поспособствовал. Я отыграл 4 года в основной команде. Не считался запасным, но играл недостаточно много. Думал об этом, понимал, что в 23 футболист должен иметь постоянную игровую практику, чтобы расти и развиваться.

Хотя в тот год здорово сыграл на Кубке Содружества против «Динамо» Киев, где блистали Шевченко и Ребров. Романцев вскоре после этого впервые вызвал в сборную. Но пришло время уходить.

Я рад, что осуществил свою мечту. Что оставил какой-то след в истории «Спартака».