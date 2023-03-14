Рыков заявил, что Тюкавин напоминает ему молодого Кокорина

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков высказал мнение о перспективах нападающего московского клуба Константина Тюкавина.

«Тюкавин — самый перспективный нападающий России? Согласен. Тюкавин мне даже напоминает чуть-чуть Кокорина в молодости: низко посаженный, с чувством гола. Оказаться в нужном месте, опередить защитника — это у него есть. Думаю, это спортивные гены. Это отличает Костю от других игроков», — приводит слова Рыкова Sport24.

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.