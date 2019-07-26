Рыбус заявил, что готов играть в "Локомотиве" до конца карьеры

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью "СЭ" рассказал, что его все устраивает в московском клубе. Он также отметил, что готов играть здесь до конца карьеры.

– В марте 2018-го вы женились во Владикавказе на Лане Байматовой. Недавно Сослан Джанаев рассказывал мне, что такое осетинская свадьба: "Есть традиция – почти всю свадьбу невеста стоит. В 10-килограммовом национальном платье. Вообще не присаживается, не имеет права…" У вас было так же?

– Какую-то часть церемонии супруга была в национальном платье, но весило оно, кажется, меньше. Потом в европейское переоделась.

– Писали, что ваши родители не доехали до Владикавказа, где проходило торжество.

– Это правда. Визы, далеко лететь… Решили с Ланой, что летом устроим в Польше свадьбу номер два. Но в прошлом году не получилось.

– Из-за чемпионата мира?

– Да. Сначала времени не было. А потом и настроения – когда сборная неожиданно не вышла из группы. Я чуть-чуть передохнул в кругу семьи и улетел на сборы с "Локомотивом". Зато в этом году, когда наступил отпуск, уже ничего не помешало организовать дома маленький праздник.

– В Ловиче?

– Да, это мой родной город. 80 километров от Варшавы.

– Лана рассказывала, что познакомились вы в московском ресторане, где она работала менеджером, а вы приехали туда на переговоры с "Локомотивом".

– Совершенно верно. Но о личной жизни говорить не хочу.

– Тогда ответьте – где собираетесь жить, когда завершите карьеру?

– Изначально сказал Лане, что хотел бы обосноваться в Варшаве. Она ответила: "Хорошо". Но сейчас все чаще спрашивает: "Может, останемся в Москве?" Так что пока вопрос открыт.

– Бизнес в вашей жизни есть?

– Да, он связан с недвижимостью. В Польше с компаньоном строим дома, потом продаем. Дела идут неплохо.

– Когда заканчивается ваш контракт с "Локомотивом"?

– Через год.

– Что дальше?

– Надеюсь, подпишу новый контракт. Меня в "Локомотиве" все устраивает. Готов играть здесь до конца карьеры. (Александр Кружков)

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