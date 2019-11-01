Ряд клубов РПЛ проигнорировал семинар Розетти по ВАР

Руководство клубов премьер-лиги в большинстве своем проигнорировали семинар РФС «Основные принципы современного использования системы видеопомощи арбитрам ВАР» с участием глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. На мероприятие, которое проходит в пятницу в Москве, приехал генеральный директор «Краснодара» Владими Хашиг.

Другие клубы РПЛ либо не прислали представителей на семинар, либо отправили представителей не из высшего руководящего звена — заместителей гендиректоров, спортивных директоров, начальников команд. Семинар проигнорировали «Арсенал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Сочи», «Тамбов» и «Уфа». При этом одним из поводов для проведения семинара стало сентябрьское интервью «СЭ» президента «Арсенала» Гурама Аджоева, раскритиковавшего работу арбитров после игры с «Краснодаром».

Одним из гостей семинара стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. (Александр Рогулев)