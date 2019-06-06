Рустем Сайманов: "Что с главным тренером "Рубина"? Пока не могу говорить"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что пока не может комментировать информацию о будущем главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева. На выходе с общего собрания РПЛ Сайманов наотрез отказался общаться с прессой по поводу решений, принятых на заседании.

– Вы можете сказать хотя бы по главному тренеру "Рубина"? Что с ним? – уточнил у гендиректора корреспондент "СЭ"

– Пока не могу говорить.

Накануне казанский "Рубин" объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера клуба. Позже в СМИ появилась информация о том, что специалист может остаться в казанском клубе. "Рубин" в чемпионате России-2018/19 занял 11-е место. Бердыев возглавлял команду с 2001 по 2013 годы и с 2017 года. Под его руководством казанцы дважды стали чемпионами России (2008, 2009). (Александр Рогулев)