Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» высказал мнение, что переход полузащитника Гуса Тила был ошибкой клуба.

— Зачем «Спартак» взял Баду?

— Всем известно, что Баду имеет определенную связь с нынешним генеральным директором Томасом Цорном. Это его клиент. И если бы я был генеральным директором, я бы тоже поддержал своих клиентов. Понятно, что Цорн берет в команду не всех подряд. Вполне вероятно, что он видит потенциал. Но с таким лимитом нужно будет решать, что делать дальше. Возможно, они поедут куда-то в аренду. Потому что есть Тил, который, к сожалению, на данный момент является трансферной ошибкой. Очень много денег заплачено, а под концепцию игры он никак не подпадает. Люди, которые знают голландский чемпионат, еще тогда говорили, что уровень мастерства не даст Тилу стать лидером «Спартака».

— Когда футболиста покупают за 18 миллионов евро, он должен стать звездой.

— Тил, может, был бы и не лишним для «Спартака», но уж точно не за эти деньги. Иностранные партнеры, когда узнали про покупку, написали, что были удивлены сумме трансфера. Да, Тил уже показывал хороший футбол, но все-таки не на 18 миллионов евро. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.