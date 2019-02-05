Руслан Нигматуллин: "Паредес больше любил себя в "Зените", а не наоборот"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что экс-игрок "Зенита" Леандро Паредес не запомнился своей игрой. По его словам, об уходе аргентинца в клубе на должны сожалеть. Также он подчеркнул, что будет интересно наблюдать за новичком питерцем Вильмаром Барриосом.

- Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать - это разноплановые футболисты, - приводят "Известия" словам Нигматуллина. - Слышал мнения, что Вильмар - чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Н’Голо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает. Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в "Зените", а не "Зенит" в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев.