Руслан Нигматулин показал сильное видео из бани
18:41
Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал в своем Twitter новое видео. 45-летний экс-футболист показал своим подписчикам, как он закаляется на снегу после бани.
Нигматуллин вышел на улицу в одном полотенце и шапке после бани.
«С легким паром!» — подписал видео Нигматуллин.
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С лёгким паром! ??? pic.twitter.com/JugqNvAxax— ?Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) January 12, 2020
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