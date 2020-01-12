Руслан Нигматулин показал сильное видео из бани

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал в своем Twitter новое видео. 45-летний экс-футболист показал своим подписчикам, как он закаляется на снегу после бани.

Нигматуллин вышел на улицу в одном полотенце и шапке после бани.

«С легким паром!» — подписал видео Нигматуллин.

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