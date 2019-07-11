Руслан Камболов: "Хочу, чтобы у "Рубина" все было хорошо"

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов в интервью "Известиям" отметил, что желает всего наилучшего "Рубину"​, за который выступал ранее. Также он думает, что у Романа Шаронова​ может получиться работа в казанской команде.

– За прошедший год из "Рубина" ушли практически все лидеры. Была информация, что у команды есть финансовые трудности. Вас не удивляет, что теперь состав казанцев пополняют игроки, которые приходят на не самую маленькую зарплату?

– Не удивляет. Наоборот, хочу, чтобы у "Рубина" все было хорошо. Можно сказать, для меня это родной клуб. Всегда буду следить за ним и переживать.

– Что думаете об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера казанцев?

– Конечно, не хотелось, чтобы он уходил. Тем не менее, думаю, что в "Рубине" в ближайшее два-три года ситуация нормализуется и всё будет хорошо.

– Каково ваше мнение о назначении Романа Шаронова на должность исполняющего обязанности главного тренера "Рубина"?

– Я с ним не работал – он возглавлял молодежную команду. Но знаю, что Шаронов – очень требовательный и целеустремленный специалист. Думаю, у него может всё получиться.

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