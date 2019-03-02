РУСАДА в январе протестировало шестерых игроков ЦСКА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе провело допинг-тестирование семерых футболистов премьер-лиги. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, шестеро из проверяемых игроков представляют ЦСКА.

Допинг-тесты в составе армейцев проходили голкипер Игорь Акинфеев, форвард Федор Чалов, хавбеки Алан Дзагоев и Константин Кучаев, а также защитники Мариу Фернандес и Кирилл Набабкин. Кроме того, был проверен хавбек "Енисея" Егор Иванов.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 18 туров. "Енисей" с 10 баллами располагается на последней строчке - красноярский клуб провел на игру меньше.

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