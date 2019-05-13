РУСАДА и РФС заключат соглашение об антидопинговом сотрудничестве

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский футбольный союз (РФС) подпишут соглашение об антидопинговом сотрудничестве 14 мая, информирует ТАСС.

Соглашение будет подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом. Со слов Гануса, этот документ представляет собой "в целом широкое, всеобъемлющее соглашение об антидопинговом сотрудничестве".

В феврале председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов заявил, что РФС внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований.

5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году. Также РУСАДА и РФС выработали план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019-2020 годы.