Руководство «Тамбова» доверяет Григоряну

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Александру Григоряну. Команда потерпела пять поражений в семи турах РПЛ.

— В целом ребята играли неплохо, но сказался класс игроков, — приводит ТАСС слова Худякова. — «Динамо» свои полумоменты забило, при счете 0:1 минут за 20 до конца матча был практически выход один на один, но Гурам Тетрашвили не забил. Реализуй он его, было бы 1:1 и неизвестно, что было бы дальше. По самоотдаче и рисунку игры у меня вопросов нет, а по качеству исполнителей мы, конечно же, уступаем.

У нас нет таких игроков, как у «Динамо» или «Краснодара», пока класс дает о себе знать. «Тамбов» должен играть за счет самоотдачи, биться до самого конца. Кредит доверия главному тренеру есть.

«Тамбов занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

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