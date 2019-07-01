"Рубин" вновь изменил логотип

"Рубин" принял решение обновить изображение и смысл логотипа. Отметим, что казанцы поменяли логотив уже в четвертый раз за последние семь лет.

Изменен наклон изображенной на логотипе головы Зиланта, добавлена линия выступающего лба. Кроме того, "туловище дракона" теперь вписано в круг и точно напоминает футбольный мяч в момент создания клуба в 1958 году.

А из фирменного шрифта удалены лишние изломы, отмечается на официальном сайте клуба. Основной цвет логотипа – рубиновый.