"Рубин" вновь изменил логотип

"Рубин" принял решение обновить изображение и смысл логотипа. Отметим, что казанцы поменяли логотив уже в четвертый раз за последние семь лет.
Изменен наклон изображенной на логотипе головы Зиланта, добавлена линия выступающего лба. Кроме того, "туловище дракона" теперь вписано в круг и точно напоминает футбольный мяч в момент создания клуба в 1958 году.
А из фирменного шрифта удалены лишние изломы, отмечается на официальном сайте клуба. Основной цвет логотипа – рубиновый.
Обновленный логотип ФК "Рубин" ❤💚– "Рубин" Казань (@fcrk) July 1, 2019
Подробнее 👉🏻 https://t.co/jQy5FQr5IR pic.twitter.com/fuNPgPmClc
Дополнительная информация
Загрузка...