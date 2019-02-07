"Рубин" сыграет с "Шахтером", "Оренбургом", "Тоболом" и "Динамо"

"Рубин" на заключительном сборе в Турции сыграет контрольные матчи с солигорским "Шахтером", "Оренбургом", "Тоболом" и московским "Динамо", информирует пресс-служба казанского клуба.
Матч с "Шахтером" пройдет 13 февраля, с "Оренбургом" – 16 февраля, с "Тоболом" – 19 февраля, с "Динамо" – 23 февраля.
На заключительном сборе в Турции наша команда сыграет четыре контрольных матча:– "Рубин" Казань (@fcrk) 7 февраля 2019 г.
🗓 13 февраля – с "Шахтёром"🇧🇾
🗓 16 февраля – с "Оренбургом"🇷🇺
🗓 19 февраля – с "Тоболом"🇰🇿
🗓 23 февраля – с "Динамо"🇷🇺#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/PtPOgcHQGf
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