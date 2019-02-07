"Рубин" сыграет с "Шахтером", "Оренбургом", "Тоболом" и "Динамо"

"Рубин" на заключительном сборе в Турции сыграет контрольные матчи с солигорским "Шахтером", "Оренбургом", "Тоболом" и московским "Динамо", информирует пресс-служба казанского клуба.

Матч с "Шахтером" пройдет 13 февраля, с "Оренбургом" – 16 февраля, с "Тоболом" – 19 февраля, с "Динамо" – 23 февраля.