КДК РФС назвал наказания по итогам матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (1:2).

Сообщается, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение раздела 3 регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России. Также за нарушение регламента оштрафован на 100 тысяч защитник «Спартака» Андрей Ещенко. ФК «Рубин» получил штраф в 300 тысяч по той же причине.

Ранее Ещенко был оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение и дисквалифицирован на три матча Олимп-Кубка России за поведение в матче с «Зенитом».