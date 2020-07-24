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«Рубин» — «Спартак»: Слуцкий оштрафован на 200 тысяч рублей, Ещенко — на 100 тысяч

17:14
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КДК РФС назвал наказания по итогам матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (1:2).

Сообщается, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение раздела 3 регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России. Также за нарушение регламента оштрафован на 100 тысяч защитник «Спартака» Андрей Ещенко. ФК «Рубин» получил штраф в 300 тысяч по той же причине.

Ранее Ещенко был оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение и дисквалифицирован на три матча Олимп-Кубка России за поведение в матче с «Зенитом».

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