На 4-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ротор» (0:0, перерыв) арбитр Виталий Мешков правильно не засчитал взятие ворот гостей после удара Джордже Деспотовича.

Второй ассистент Дмитрий Чельцов без помощи видеоассистентов верно зафиксировал положение «вне игры» у нападающего казанцев: в момент паса партнера автор гола немного зашел за линию офсайда.

(Александр Бобров)