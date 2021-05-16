«Рубин» — «Ротор»: Мешков правильно не засчитал гол Деспотовича
16 мая 2021, 14:58
На 4-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ротор» (0:0, перерыв) арбитр Виталий Мешков правильно не засчитал взятие ворот гостей после удара Джордже Деспотовича.
Второй ассистент Дмитрий Чельцов без помощи видеоассистентов верно зафиксировал положение «вне игры» у нападающего казанцев: в момент паса партнера автор гола немного зашел за линию офсайда.
(Александр Бобров)
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vs
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Офсайд
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