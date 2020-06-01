«Рубин» проведет товарищеский матч против «Крыльев Советов» в понедельник, 1 июня, информирует KazanFirst. Сообщается, что встреча пройдет по желанию главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

Матч пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Сам Слуцкий неоднократно заявлял, что никакие тренировки не заменят игровой контакт и сопротивление реального противника. Руководство лиги дало согласие на проведение товарищеской игры В ближайшее время другие клубы РПЛ также проведут контрольные матчи.

Напомним, что рестарт чемпионата запланирован на 21 июня. «Рубин», который на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, сыграет в 23-м туре на выезде против «Урала».