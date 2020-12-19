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«Рубин» продлит контракт с Зотовым и Самошниковым

14:07
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящих сборов и рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

— В январе откроется трансферное окно в России, какие позиции планируете усилить? — вопрос Сайманову.

 — Пока, собственно, никакие, — ответил Сайманов. — В принципе, команда скомплектована. Если вдруг появятся какие-то варианты, то будем рассматривать. Но чтобы взять детально и кого-то покупать — такого нет. Мы ищем настоящие усиление, пока таких вариантов не имеется. Вроде не было особых планов на это трансферное окно.

— У Георгия Зотова и Ильи Самошникова летом заканчиваются контракты, будет ли клуб их продлевать или нет?

 — Контракт Георгия продлевается автоматически. Что касается Ильи Самошникова, то он у нас в клубе недавно. Оба игрока останутся у нас еще минимум на несколько лет.

30-летний Зотов провел 10 матчей за «Рубин» в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. На счету 23-летнего Самошникова 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах за казанцев.

(Владимир Пушкарев)

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