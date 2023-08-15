«Рубин» предложил 1,2 миллиона за хавбека «Маккаби» Джабера

«Рубин» хочет оформить переход полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера, сообщают Sport5, walla и one.co.il.

Первое предложение казанцев в размере 1 миллиона евро было отклонено. Теперь клуб хочет подписать 23-летнего израильтянина за 1,2 миллиона евро и существенные проценты от перепродажи.

Контракт Джабера с «Маккаби» действует до лета 2027 года. Отмечается, что израильский клуб не хочет отпускать игрока.

В прошлом сезоне хавбек провел 17 матчей и отметился одной результативной передачей. (Эли Швидлер)