«Рубин» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России

В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» в гостях уступил «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для казанцев самым крупным за время выступления в премьер-лиге. Ранее они никогда не проигрывали с разницей в пять и более голов. Любопытно, что больше четырех мячей в ворота «Рубина» забивал только «Зенит» — в апреле 2014 года питерцы добились крупной победы на «Петровском» со счетом 6:2. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России