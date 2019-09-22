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«Рубин» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России

00:20
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В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» в гостях уступил «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для казанцев самым крупным за время выступления в премьер-лиге. Ранее они никогда не проигрывали с разницей в пять и более голов. Любопытно, что больше четырех мячей в ворота «Рубина» забивал только «Зенит» — в апреле 2014 года питерцы добились крупной победы на «Петровском» со счетом 6:2. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

21.09.2019

Роман Шаронов

Зенит (г)

0:5

16.03.2003

Курбан Бердыев

ЦСКА (г)

0:4

30.07.2006

Курбан Бердыев

Томь (г)

0:4

16.11.2008

Курбан Бердыев

ЦСКА (г)

0:4

06.04.2014

Ринат Билялетдинов

Зенит (г)

2:6

01.08.2014

Ринат Билялетдинов

Спартак(д)

0:4

10.05.2019

Курбан Бердыев

Локомотив (г)

0:4

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