«Рубин» потерпел самое крупное поражение в чемпионате России
00:20
В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» в гостях уступил «Зениту» со счетом 0:5. Это поражение стало для казанцев самым крупным за время выступления в премьер-лиге. Ранее они никогда не проигрывали с разницей в пять и более голов. Любопытно, что больше четырех мячей в ворота «Рубина» забивал только «Зенит» — в апреле 2014 года питерцы добились крупной победы на «Петровском» со счетом 6:2. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
21.09.2019
|
Роман Шаронов
|
Зенит (г)
|
0:5
|
16.03.2003
|
Курбан Бердыев
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
30.07.2006
|
Курбан Бердыев
|
Томь (г)
|
0:4
|
16.11.2008
|
Курбан Бердыев
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
06.04.2014
|
Ринат Билялетдинов
|
Зенит (г)
|
2:6
|
01.08.2014
|
Ринат Билялетдинов
|
Спартак(д)
|
0:4
|
10.05.2019
|
Курбан Бердыев
|
Локомотив (г)
|
0:4