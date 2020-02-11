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«Рубин» подтвердил, что Кипиани и Микелтадзе остаток сезона проведут в «Роторе»

16:03
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Игроки «Рубина» нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани остаток сезона проведут в «Роторе», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашения с 22-летним грузином и 23-летним россиянином рассчитаны до конца сезона-2019/20.

В текущем сезоне Микелтадзе провел 11 матчей и забил один гол. Кипиани сыграл в трех встречах.

«Ротор» после 25 матчей лидирует в ФНЛ, опережая «Торпедо» на одно очко.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/mikeltadze-i-kipiani-prodolzhat-karieru-v-rotore

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