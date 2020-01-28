«Рубин» отменил товарищеский матч с «Динамо»
Стало известно расписание матчей «Рубина» на очередных сборах. Товарищеский матч с «Динамо», который был запланирован на 17 февраля, отменен, сообщает Twitter казанцев.
Вместо этой игры 16 февраля «Рубин» проведет матч со «Славией-Мозырь», а 19 февраля — с «Кайратом». На третьем сборе казанцы также встретятся с «Шерифом» (22 февраля).
До этого на втором сборе соперниками «Рубина» станут «Оденсе» (3 февраля), «Войводина» (6 февраля) и «Спартак» из Юрмалы (9 февраля).
? Расписание матчей нашей команды на #РубиновыеСборы ?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020
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Отметим, что в расписании произошли изменения: матч с «Динамо», запланированный на 17 февраля, отменён.
Вместо этой игры 16 февраля «Рубин» проведёт матч со «Славией-Мозырь», а 19 февраля с «Кайратом». pic.twitter.com/6NNlC3GXX5