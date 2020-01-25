«Рубин» одержал вторую победу под руководством Слуцкого, Тарасов забил первый гол
13:49
«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Слован» со счетом 2:1. Первый гол за казанскую команду забил Дмитрий Тарасов. Победный мяч на счету Александра Зуева.
Это вторая победа «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.
Товарищеский матч
Клубы
«Рубин» — «Слован Бр» — 2:1 (1:0)
Голы: Тарасов, 41 (1:0). Мустафич, 66 (1:1). Зуев, 79 (2:1).
«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Данченко (Самошников, 46), Старфельт, Степанов, Давиташвили (Башкиров, 46), Иг.Коновалов (Зуев, 46), Подберезкин (Бакаев, 46), Евтич (Агапов, 46), Тарасов (Закиров, 46), Кварацхелия, Марков (Макаров, 46).
Предупреждения: Марков, 25. Макаров, 62.
25 января.
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