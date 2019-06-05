"Рубин" объявил об уходе Бердыева

"Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве "Рубин" выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. В сезоне-2018/19 "Рубин" занял в чемпионате страны 11-е место.

"5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин». От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, Тренер!" - говорится в сообщении "Рубина".