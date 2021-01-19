«Рубин» объявил о создании женской команды

«Рубин» на официальном сайте объявил о формировании женской команды.

Команда начнет выступление в женской суперлиге в сезоне-2021, который стартует в марте. Тренерский штаб возглавила Ольга Васильева.

«Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком. Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме — днем в новом манеже «Максат», вечером в манеже Центрального стадиона», — сказала Васильева.

В феврале команда пройдет обязательную процедуру лицензирования, а домашним стадионом планируется заявить «Рубин», где свои матчи проводят мужская молодежная команда и обе команды ЮФЛ.