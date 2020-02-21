«Рубин» не намерен расторгать контракт с Тарасовым после травмы

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил поддержку Дмитрию Тарасову, который 21 февраля на тренировке в Турции получил закрытый перелом малоберцовой кости.

— К сожалению, сегодня Дима получил травму, — цитирует Сайманова сайт «Рубина». — Дима быстро набрал форму после длительного перерыва и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации. О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму.